◆第２６回チャンピオンズＣ・Ｇ１（１２月７日、中京・ダート１８００メートル）偉大な先輩からバトンを引き継ぎ田中博康厩舎の３連覇へ。ナルカミ（牡３歳、父サンダースンー）は、ジャパンダートクラシックを前半５ハロン６０秒２という芝並みのペースで逃げ、ナチュラルライズのダート３冠を阻止。底知れないポテンシャルを示してＪｐｎ１初制覇を決めた前走に続き、ＪＲＡのダート決戦に挑む。田中博調教師は「この秋で能