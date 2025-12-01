ひかり味噌は12月5日から本社のある長野県下諏訪町と工場のある同県飯島町で毎年恒例の「冬の味噌特別販売会」を開催する。有機JAS認証の大豆と米で作った「マル有 有機味噌」や国産の大豆、米、塩だけで作った「マル無 国産」など様々な商品を特別価格で販売する。下諏訪町では12月5日、6日の2日間、諏訪自動車会館Bu-buで、飯島町では12月5日、6日、7日の3日間、道の駅田切の里主催「味噌まつり」で特別販売を行う。飯島町