海運大手と造船や設計を手がける企業計7社は1日、次世代の燃料船といった先端船舶の設計を効率化するため覚書を結んだと発表した。中国、韓国メーカーに押される日本の造船業の再生に向け業界を超えて連携する。船の設計会社に海運大手3社などが出資し、国内での増産体制構築を目指す。今治造船（愛媛県今治市）と三菱重工業が共同で設立した設計会社マイルズ（東京）に、日本郵船、商船三井、川崎汽船の海運3社と、造船大手ジ