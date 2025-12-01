週明け１日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前週末（午後５時）比９３銭円高・ドル安の１ドル＝１５５円３７〜３９銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、６２銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝１８０円３３〜３７銭で大方の取引を終えた。