警視庁トヨタ自動車の車両販売名目で業者から現金をだまし取ったとして、警視庁捜査2課は1日、詐欺容疑で自動車販売会社「KMinternational」（東京都清瀬市）＝破産＝の元実質的経営者田中剛容疑者（54）＝八王子市＝を逮捕した。「詐欺はやっていない」と否認。同課は容疑者が計3億円以上を詐取したとみて調べる。逮捕容疑は2023年9月ごろ、品川区の自動車販売会社にトヨタの「アルファード」をすぐに納車できるとうそを言