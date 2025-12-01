毎週日曜日の夜10時から放送される『日曜日の初耳学』（TBS系）に北川景子（39）が出演。番組では、朝ドラ出演の裏話を明かして話題となっている。【写真】アラフォーでこの美しさって…ネット騒然の北川景子すっぴん?ショット北川景子が書類審査で落選!?現在、連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK）に出演している北川だが、実は若いころに複数回、朝ドラのヒロインオーディションを受けたことがあるそう。しかしながら、驚く