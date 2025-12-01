鄭大世解説！ プレミアリーグのFWたち後編プレミアリーグの解説で人気の鄭大世さんに、今季注目のFWを挙げてもらった。テーマは「がんばれ！おっさん」。ハイレベルなリーグで存在感を見せる、ベテランストライカーたちが熱い。（データは第13節終了時）＞＞前編「鄭大世の移籍100億円超のストライカー診断」ブライトンで活躍するFWダニー・ウェルベックphoto by Getty Images【動画】「おっさんストライカー」がんばれ！ 鄭