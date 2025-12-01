鄭大世解説！ プレミアリーグのFWたち前編今季のプレミアリーグの注目のひとつは、移籍金100億円超で新チームにやってきたストライカーたちのプレーだ。ハイレベルなリーグのなかではたして期待どおりの活躍ができているのか。人気解説者の鄭大世氏にチェックしてもらった。(データは第13節終了時)今季約256億円でリバプールに移籍したイサクphoto by Getty Images【動画】プレミアリーグFW診断100億超えのストライカーたち