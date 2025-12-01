カルビーは12月1日、酒のつまみ向けとして素材の組み合わせにこだわった｢絶品かっぱえびせん｣シリーズから「赤穂の焼塩とアンチョビガーリック味」を全国で発売した。価格はオープン価格で、想定価格は税込160円前後。「絶品かっぱえびせん 赤穂の焼塩とアンチョビガーリック味」は、金麦〈ザ･ラガー〉に合う大人の味としてサントリーと共同開発した商品。期間限定で販売し、2026年5月中旬に終売予定。内容量は50g。2020年4月に発