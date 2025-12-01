航続距離1200km級の新型「クーペSUV」発売BYD日本法人は2025年12月1日、新型SUV「BYD SEALION 6（以下、シーライオン6）」を発売しました。新型シーライオン6は、国内導入モデルの第5弾となるもので、国内モデルとしては初のプラグインハイブリッド車（PHEV）となります。BYD新型「シーライオン6」【画像】超カッコイイ！ これが398万円の新型「5人乗りミドルSUV」です！ 画像を見る（42枚）新型シーライオン6は、2025年4月