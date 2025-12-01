11月30日放送の『日曜日の初耳学』（TBS系）に、北川景子が出演。パブリックイメージに葛藤した経験を語った。【関連】北川景子、朝ドラ出演を後押しした夫・DAIGOの言葉「お引き受けできないかなとは思ったんですけど…」2016年に主演ドラマ『家売るオンナ』（日本テレビ系）が大ヒットした北川は、当時を振り返り、「仕事が途切れることはなかったので、とても恵まれていたはずなんですけれど、『ビジュアルも完璧、仕事もできて