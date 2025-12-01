『現代用語の基礎知識 選「2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」』の表彰式が1日、都内で行われ、「オールドメディア」でトップテンを受賞した環境副大臣・参議院議員・作家の青山繁晴氏が登壇した。青山繁晴氏昨年11月の兵庫県知事選に始まり、大きな選挙や大手メディアの不祥事が報じられるたび、新聞・テレビといった歴史のあるメディアを「オールドメディア」と呼び、不要なもの、偏ったものとみなす風潮を作った言葉。だ