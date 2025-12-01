都内一般道路の渋滞状況を予測2025年12月1日に警視庁は、年末年始（12月15日から1月4日）の21日間における都内一般道路の渋滞状況を予測しました。この渋滞予測は過去の渋滞発生状況に基づいてとりまとめたもので、年末に激しい渋滞の発生が予測されます。年末年始（12月15日から1月4日）の21日間における都内一般道路の渋滞状況を予測（画像は環状八号線／PhotoAC）【画像】これが「都内でめちゃ混む場所」です。画像で見る！