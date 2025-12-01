ビズヒッツは11月28日、「主婦が経験したことのある副業に関する意識調査」の結果を発表した。調査は7月12日〜26日、副業をしたことがある20代以上の主婦381人を対象にインターネットで行われた。主婦が経験したことのある副業経験したことのある副業を教えてもらったところ、1位は「飲食店スタッフ」(16.5%)、2位「Webライター」(13.9%)、3位「アンケート回答」(9.4%)、4位は「データ入力」(8.7%)、5位「物販」(7.1%)という結果に