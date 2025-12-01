ドトールコーヒーは、2026年を迎えて初めて釜に火を入れて焙煎したコーヒーのセット「初釜2026」(税込･送料込4,700円)の予約受付を、2025年12月1日から公式通販サイト『ドトール オンラインショップ』で開始した。250セット限定で販売する。〈「初釜2026」概要〉【セット内容】▪マウカメドウズ エクストラファンシー(豆) 100g▪ウガンダ アフリカンムーン(豆) 100g▪珈琲羊羹 2個※鮮度と風味を保つために、豆は挽