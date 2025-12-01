IHGホテルズ＆リゾーツは、IHGワンリワーズ会員を対象としてポイントを最大5倍付与する。10月1日から12月31日まで実施中の、基本ポイントを最大3倍付与するキャンペーンを、12月1日から2日にかけての予約のみ、最大5倍に拡大する。付与ポイント数の上限はない。宿泊期間は12月1日から12月31日まで。ポイント＆キャッシュを利用、1泊30米ドル未満、旅行会社を通じた予約は対象外となる。