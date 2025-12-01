AIRDO（エア・ドゥ）は、2026年3月期の中間決算（2025年4月〜9月）を発表した。純損益は19億5,600万円の黒字だった。営業収入は282億1,400万円（前年同期比1.3％増）、営業費用は260億500万円（同5.6％増）、営業利益は22億800万円（同31.4％減）だった。総資産は451億1,400万円、純資産は136億1,000万円、自己資本比率は30.2％となった。提供座席数は1,603,000席（同3.7％増）、有償旅客数は1,350,714席（同7.2％増）、座席利用率