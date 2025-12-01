多国籍9人組ガールズグループ・TWICEのMINAが12月1日、東京・表参道で行われた『表参道 フェンディ イルミネーション2025』点灯式に登壇した。【全身ショット】美しすぎる…！美脚際立つスタイルを披露したMINAサプライズ登場したMINAは、イルミネーションを点灯した。「きれい〜！」とうっとり。「とってもきれいなイルミネーションを大切な人と見に来て、素敵なひと時を過ごしてくれたらと思います」と呼びかけた。また、M