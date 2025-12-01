タレントのマツコ・デラックス（５３）が１日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。年齢を重ねての時間の感じ方について、率直な思いを明かす一幕があった。この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーで「若者と高齢者では時間の感じ方が違う。高齢者は楽しい時間を長く感じることができる」という研究結果を報じた記事が紹介されると、ＭＣの大島由香里ア