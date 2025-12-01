乃木坂46の梅澤美波（26）が1日までに自身のインスタグラムを更新。27日にグループを卒業した同期・久保史緒里への思いを吐露した。27日に横浜アリーナで行われたライブで3期の久保史緒里がグループを卒業した。梅澤は「寂しくなるなあ」とつづり始めた。「強さも弱さも全部抱えて真ん中に立つ背中を最後、近くで見られたことがなんだか誇らしくて、たまらなかったです」と卒業した同期への思いを吐露した。最後に「卒業