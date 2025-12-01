24歳の誕生日を迎え、上皇ご夫妻にあいさつをするため仙洞御所に入られる愛子さま＝1日午後、東京・元赤坂（代表撮影）天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは1日、24歳の誕生日を迎え、上皇ご夫妻にあいさつするため、東京・元赤坂の赤坂御用地にある仙洞御所を訪問された。車で赤坂御用地に入る際、沿道に集まった人たちから「おめでとうございます」と声をかけられた。愛子さまは後部座席の窓を開け、笑顔で手を振った。仙洞御