胎児性水俣病患者の坂本しのぶさん（69）の関係者によると、東京都内で1日に予定されていた坂本さんと米俳優ジョニー・デップさんとの面会は中止となり、2日午後に再設定された。デップさん側から体調不良だと連絡があったという。