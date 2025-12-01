住宅金融支援機構本店＝2011年、東京都文京区住宅金融支援機構は1日、返済期間が最長35年の長期固定金利型住宅ローン「フラット35」の12月の適用金利を発表した。返済期間21年以上の最低金利は1.97％に上昇し、2023年3月と同11月の1.96％を上回り、過去最高を更新した。長期金利の上昇が影響した。融資率が住宅購入価格の9割以下の場合、返済期間が21年以上35年以下で1.97〜4.51％。20年以下は1.58〜4.12％だった。フラット3