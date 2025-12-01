【ワシントン＝淵上隆悠】米国のトランプ大統領は１１月３０日、南米ベネズエラの反米左派ニコラス・マドゥロ大統領と電話で会談したと認めた。一部の米メディアは、１１月下旬の会談でトランプ氏がマドゥロ氏に退陣を求めたと伝えていたが、トランプ氏は「うまくいったとも、いかなかったとも言えない」と述べるにとどめた。トランプ氏は、大統領専用機内で記者団から電話会談を行ったかどうかを問われて「イエスだ」と応じた