Í­ºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¡¢ÀÄ¿¹ÃÏºÛ¤ò¸å¤Ë¤¹¤ëÀÐ»³Î´Èï¹ð¡ÊÃæ±û¡Ë¡á11·îÀÄ¿¹¸©È¬¸Í»Ô¤Î¡Ö¤ß¤Á¤Î¤¯µ­Ç°ÉÂ±¡¡×¤Ç2023Ç¯¡¢Æþ±¡´µ¼Ô´Ö¤Î»¦¿Í»ö·ï¤ò±£ÊÃ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÈÈ¿Í±£Èòºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¸µÉÂ±¡Ä¹ÀÐ»³Î´Èï¹ð¡Ê62¡Ë¤òÄ¨Ìò1Ç¯6·î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½3Ç¯¤È¤·¤¿ÀÄ¿¹ÃÏºÛ¤ÎÈ½·è¤¬1Æü¡¢³ÎÄê¤·¤¿¡£Èï¹ðÂ¦¤ÈÀÄ¿¹ÃÏ¸¡¤ÎÁÐÊý¤¬¾åÁÊ¸¢¤òÊü´þ¤·¤¿¡£ÃÏºÛ¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£È½·è¤Ë¤è¤ë¤È23Ç¯3·î12¡Á13Æü¡¢Æþ±¡Ãæ¤ÎÃË¡á»¦¿Íºá¤ÇÄ¨Ìò17Ç¯¤¬³ÎÄê¡á¤¬Æ±¼¼¤ÎÃËÀ­¤ËË½¹Ô