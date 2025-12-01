チェルシーを率いるエンツォ・マレスカ監督がビッグロンドン・ダービーを振り返った。11月30日、イギリスメディア『スカイスポーツ』がコメントを伝えている。プレミアリーグ第13節が30日に行われ、チェルシーは本拠地『スタンフォード・ブリッジ』にアーセナルを迎えた。38分にモイセス・カイセドの一発退場で数的不利となったが、後半開始早々の48分にリース・ジェームズのCKからトレヴォ・チャロバーのゴールで先制に成功。