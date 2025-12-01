Image: Nothing スマホ界隈の勢力図を揺るがすニューカマー、Nothingのパワーを体感しよう。似たような見た目のスマホが市場にあふれるなか、独自のデザインと機能で注目されているのが英国・ロンドンで2020年に誕生した「Nothing」、そして同社が2025年に発売した待望の最新のフラッグシップモデル「Phone (3)」。同年に日本でも楽天モバイルで取り扱いが開始されたスマホです。Nothingのプ