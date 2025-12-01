「コロナ禍以降、医療従事者を対象とした調査が増えました。浮気も多いですが、法的にグレーな行為もありました。彼らに共通していた背景は、経済的な不安でした」こう語るのはキャリア10年以上、3000件以上の調査実績がある私立探偵・山村佳子さん。彼女は、メンタル心理アドバイザー、夫婦カウンセラーの資格を持つ。これまで「探偵が見た家族の肖像」として山村さんが調査した家族のことをお伝えしてきたが、連載「探偵はカウン