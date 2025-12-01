『らくごのお時間落語会 噺家八景（はなしかはっけい）2026』が来年3月に開催されることが決まり、MBSの福島暢啓アナウンサーが特製手ぬぐいを描き下ろした。【画像】『らくごのお時間落語会 噺家八景 2026』ビジュアル「噺家八景」は、MBSテレビ『らくごのお時間』（毎月第2日曜前5：30）発の落語会。番組案内役を務める福島アナが、“素晴らしい8人の噺家がそろう落語会”として「噺家八景」と命名した。今回は、東西を