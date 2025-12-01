朝からできた長～い行列。そのお目当てはというと…コッペパン！（客）「うまいっす。すごいやわらかくてもちもちしてておいしいです」（客）「お値段も安くて魅力的」人気の理由は、味や値段はもちろん、メニューの豊富さにもあって、総菜系からスイーツ系まで、その数なんと39種類。多いときには1日1600個も売れるという、今注目のコッペパン専門店なんです。さらにこここも“美しすぎる”と話題の行列が出来