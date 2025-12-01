市役所や病院、保育所など公共の場で働く職員のうち、「カスハラ」を受けた経験がある人が47％に上ることがわかりました。地方公務員らの労働組合でつくる自治労連は、客や利用者からの迷惑行為、いわゆる「カスハラ」に関するアンケートを行い、7万1191人から回答を得ました。その結果、「カスハラ」を受けた経験がある人が47％に上ることがわかりました。主な内容としては、「侮辱・大声で威圧するなど乱暴な言動」が84％と最も