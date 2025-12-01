日本銀行の植田総裁は1日の講演で「政策金利を引き上げるといっても、緩和的な金融環境の中での調整であり、景気にブレーキをかけるものではない」との認識を示した上で、今月18日・19日に行われる金融政策決定会合に向けて、「利上げの是非について適切に判断したい」と述べました。この発言について木原稔官房長官は、「金融政策の具体的な手法は日銀に委ねられるべき」とした上で、「コストプッシュではなく、賃金上昇も伴った2