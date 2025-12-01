大分市の大規模火災は、1日もドローンを使った熱源調査が続けられました。大分市佐賀関で11月18日に発生した大規模な火災は、住宅街などがある半島部分の鎮火が先週発表されたものの、離島については現在も鎮火には至っていません。離島の熱源を確認するため、1日も朝から大分大学などがドローンを使った調査を行いました。その結果、11月29日時点で確認されていた2カ所の熱源は、1日は確認されなかったということです。大分大学・