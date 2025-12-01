週明け１日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比１７４．３７ポイント（０．６７％）高の２６０３３．２６ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が４２．６６ポイント（０．４７％）高の９１７２．８４ポイントと反発した。売買代金は２００８億８４２０万香港ドル（約４兆１１６億円）に拡大している（１１月２８日は１４６２億４００万香港ドル）。中国の政策に対