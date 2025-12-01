クリスマスが近づくと、ヨーロッパ各地で伝統的なスイーツが店先に並び、温かな冬の空気が広がります。紀ノ国屋では、ドイツの「シュトーレン」やフランスの「ベラベッカ」、イタリアの「パネトーネ」など、各国の伝統菓子が登場。今年の冬は、そんな歴史と文化が詰まった美味しいスイーツを味わいながら、ゆったりとクリスマスを楽しんでみませんか？洋酒を使った風味豊かなスイーツで、心も