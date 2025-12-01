中国は11月30日、文昌航天発射場からキャリアロケット「長征7号改」を打ち上げ、衛星「実践28号」を予定軌道に投入した。文昌航天発射場が2025年に実施した10回目の打ち上げミッションで、年間打ち上げ数が初めて2桁に達した。文昌航天発射場は中国が独自に設計・建設した初のグリーン・エコで生態環境に配慮した現代的な新型宇宙発射場で、二つの多方向、全天候型、大型打ち上げ施設を備えている。16年に初めての宇宙打ち上げミッ