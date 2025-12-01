映画「ズートピア2」の興行収入は11月30日午前0時の時点で、16億元（約353億円）を超え、第1作「ズートピア」の興行収入15億4000万元（約340億円）を上回り、中国映画史上で輸入アニメ興行収入トップとなりました。中国では11月28日から12月31日にかけて正月映画シーズンが始まり、50本以上の作品が公開予定となっています。戦争、サスペンス、コメディー、ファンタジーなどの題材が含まれます。輸入作品が相次いで公開される中、