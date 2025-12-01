毎週火曜午後10時から放送しているTBSの火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』。【書影】『じゃあ、あんたが作ってみろよ』第7話の無料配信再生数がTBSの全番組で最多の522万回を突破するなど、盛り上がりを見せています。前回の第8話では、勝（菅原大吉）に愛想をつかした陽子（池津祥子）が家出し、息子・勝男（竹内涼真）の家に居候することに。ところが勝も勝男の家に押しかけてきて――という物語が描かれました。そん