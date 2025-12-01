冷たい風が心地よさを運んでくるようになり、家族でのドライブがより楽しい季節になりました。 休憩ついでに立ち寄るだけでなく、子どもが楽しめる施設が充実したスポットは、週末のお出かけに欠かせません。All About ニュース編集部では、2025年11月18〜19日の期間、全国20〜60代の男女219人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、子連れで行きたいと思う「佐賀県の道の駅」ランキングの結果をご紹介し