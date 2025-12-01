東京メトロの表参道駅構内に位置する「OMO KINOKUNIYA エチカ表参道店」は、12月12日（金）10時00分から、開店20周年を記念した「エチカ表参道店限定リバーシブルバッグ」を販売する。【写真】ピンクはコーデのアクセントにぴったり！限定バッグの詳細■その日の気分で使い分けが可能今回登場する「エチカ表参道店限定リバーシブルバッグ」は、同店の開店20周年を記念し、「エチカ表参道」のマスコットキャラクター“エチカ