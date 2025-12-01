¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/01¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¤¬¡¢11·î30ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¡¿TBS·Ï¡ØÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¤è¤ë10»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£½÷Í¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¤ÎÉ×¤Ç¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦BREAKERZ¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎDAIGO¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê¹ÔÆ°¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿Íµ¤²Î¼ê¤È·ëº§¡¦39ºÐ¹ñÌ±Åª½÷Í¥¡¢Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤°é»ùÃæ¤Î1¥³¥Þ¢¡¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¡¢ËÌÀî·Ê»Ò¡õDAIGOÉ×ÉØÃç¤òÌÀ¤«¤¹¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ËÌÀî¤Î¡È¥Þ¥ÞÍ§¡É¤È¤·¤Æ¥¤¥â¥È¤¬VTR½Ð±é¡£ËÌÀî¤È¤Ï2016Ç¯¤ËÊüÁ÷