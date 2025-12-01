大阪・関西万博の会場で大勢の人々を出迎えたミャクミャク像。ついに、万博会場を後にしました。大阪・関西万博の閉幕から１か月半あまり。おととい１１月２９日、東ゲート近くに設置されたミャクミャク像の”旅立ちセレモニー”が開かれました。東西２つのゲート近くで２５００万人以上の一般来場者を出迎えたミャクミャク。「いらっしゃいませ」と書かれていた立て札は、この日、「ありがとう。またね。」に変わっていまし