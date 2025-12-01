ベトナムからコメを密輸していたとして逮捕・起訴された夫婦。日本米と偽って販売した詐欺の疑いでも新たに書類送検されました。詐欺などの疑いで大阪府警が書類送検したのは、東大阪市に住むベトナム国籍で輸入販売会社経営のチャン・ティ・トゥ・フェン被告（３７）と、夫の武重智之被告（４７）です。府警によると、チャン被告らは、今年３月から９月にかけ、愛知県などにあるベトナムショップ運営４社に、ベトナムから密