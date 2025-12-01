議員定数削減を巡り高市早苗総理大臣と日本維新の会の吉村洋文代表が党首会談を行い、1年以内に結論が出ない場合は選挙区も含めて削減すると明記することで合意した。吉村代表はかねてから「比例のみで50削減」を主張していた。会談後、自民党の鈴木俊一幹事長と、維新の吉村代表が会見し、合意内容と理由を説明した。【映像】維新・吉村代表、方向転換の理由とは冒頭、鈴木幹事長が「選挙制度改革と定数削減を確実に実現する