ＴＢＳの上村彩子アナウンサーが、美しい衣装ショットを公開した。１日にインスタグラムで「１２月のｐｉｃｋ−ｕｐ！ＢＳ−ＴＢＳのメイクと衣装です。胸元のレースに合わせてピアスもお花のモチーフでした今月もよろしくお願いいたします」とつづって、淡い紫で胸元には花柄のレースがついた衣装姿をアップした。この投稿には「うわぁ素敵」「お洒落でお似合いで可愛い」「完璧」「ホンマキレイ」「髪暗くした」などの