スマートフォンが故障したとき、ユーザーはどのような行動を取り、どのような基準で「修理」か「買い替え」を選んでいるのか―。スマホ修理専門店「スマホファクトリー」を運営する株式会社玉光堂が１日、スマホ故障・トラブルに関する意識調査の結果を発表した。２０〜６０代の男女２００人を対象に調査を実施した。 故障・トラブルを経験した人の中で、最も多かったのは「バッテリーの持ちが極端に悪くなった」で３３・０％