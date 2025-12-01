12月に入り、福岡県柳川市では冬の風物詩の運航が始まりました。師走の訪れとともに登場したのは「こたつ舟」です。 堀割をめぐる、水郷・柳川の名物「川下り」。赤々と燃える炭が入った火鉢が舟に運び込まれます。布団をかけたテーブルの下に火鉢を入れて暖を取る「こたつ舟」が今シーズンの運航を始めました。■森野里奈記者「きょうは天気もよくて気温も高いので、こたつの中はほんのり暖かさを感じるような温度