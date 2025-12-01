栗林公園高松市21日 国の特別名勝、高松市の栗林公園で「秋のライトアップ」が2025年11月21日から30日まで開かれました。 栗林公園観光事務所が1日、期間中の入園者数を発表しました。昼夜の入園者数の合計は6万6800人、1日平均6680人で、過去24回の「秋のライトアップ」で最多でした。 11月23日は、期間中最も多い1万1118人が入園し、1日の入園者数の最多記録を更新しました。 栗林公園観光事務所によりますと、