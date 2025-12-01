ディズニー映画『ズートピア2』の公開を前に、主人公の声優を担当した、俳優の上戸彩さんが静岡県庁を訪れ、鈴木知事とともに、なんと、静岡県の県名を変えると発表しました！本当でしょうか？ディズニー映画『ズートピア2』は、ウサギの警察官・ジュディなど、動物たちが人間のように暮らす夢の都市“ズートピア”の物語です。（ディズニー映画『ズートピア2』より）「これは最も危険