１１月スペイン製造業ＰＭＩは５１．５、前回５２．１、予想５３．２ スペインの製造業ＰＭＩは５１．５と、１１月も成長基調を維持したが、前月５２．１よりペースは鈍化した。国際貿易の減速がスペイン製造業に重くのしかかっている。 一方、生産と新規受注はいずれも堅調な拡大を続け、全体的な見通しは引き続き前向き。スペインの製造業者は将来の生産量について楽観的であり、事業見通しは長期平均をやや上回る